أبو فاعور: ضرورة ايجاد اسواق تصريف واعتماد رزنامة زراعية من شأنها حماية كل اصناف الزراعات

أكد عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل أبو فاعور، “أن هناك مأساة زراعية وعلى الدولة اتخاذ إجراءات جريئة أولها حماية الإنتاج المحلي ومكافحة التهريب وملاحقة المهربين”. كلام أبو فاعور جاء خلال لقاء مع مزارعي البقاع الغربي في قاعة فندق الخريزات في خربة قنفار، في حضور حشد كبير من المزارعين وممثلي القطاعات الزراعية ورؤساءالبلديات والمخاتير والفاعليات. واعتبر […] أقراء المزيد من المصدر