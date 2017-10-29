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الإعلامي المصري عماد أديب يعود للشاشة مجددًا على قناة الحياة

Posted by on October 29, 2017 0 Comment

بعد غياب دام ما يقرب من العامين، يعود الإعلامي الكبير عماد الدين أديب للشاشة ببرنامج جديد على شبكة قنوات الحياة. وتعقد شركة المالك الجديد لقناة الحياة “تواصل”، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن التعاقد مع عماد أديب بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة، شريف خالد،والدكتورة هالة سرحان رئيس شبكة قنوات الحياة وعماد أديب، الذي سيعود للشاشة […] أقراء المزيد من المصدر

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