الإعلامي المصري عماد أديب يعود للشاشة مجددًا على قناة الحياة

بعد غياب دام ما يقرب من العامين، يعود الإعلامي الكبير عماد الدين أديب للشاشة ببرنامج جديد على شبكة قنوات الحياة. وتعقد شركة المالك الجديد لقناة الحياة “تواصل”، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن التعاقد مع عماد أديب بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة، شريف خالد،والدكتورة هالة سرحان رئيس شبكة قنوات الحياة وعماد أديب، الذي سيعود للشاشة […] أقراء المزيد من المصدر