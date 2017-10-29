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 البارزاني: لا أرغب في تمديد الفترة الرئاسية تحت أي ظرف

Posted by on October 29, 2017 0 Comment

البارزاني: لا أرغب في تمديد الفترة الرئاسية تحت أي ظرف أخبار قد تهمكالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية وابنها في مصرحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل 🔴 توقيف عصابة لسرقة الدراجات في البقاععاجل: تفكيك خلية تابعة ل”داعش” […] أقراء المزيد من المصدر

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