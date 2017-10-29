البراءة لمبتعث سعودي حاول ذبح كندية لظنه بأنها شيطان

أثبت محامي الدفاع عن مبتعث سعودي كان يدرس في “جامعة بريتيش كولومبيا” بأقصى الغرب الكندي، أن موكله ثامر حميد المستادي “لم يكن يدري ما يفعل” حين اقتحم غرفة طالبة كندية بسكنها الجامعي في أكتوبر العام الماضي، وسحبها من داخلها وهي مذعورة تصرخ، ثم وضع السكين حول عنقها وحاول ذبحها، فخرج البالغ 19 سنة، بريئاً من […] أقراء المزيد من المصدر