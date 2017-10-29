الجوزو: حيدر العبادي متطرف ومتعصب طائفيا

رأى مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو في بيان اليوم أن “رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يتفرد بالحكم ويقدم نفسه للعرب والأميركيين على أنه مثال للاعتدال ولكنه المتطرف والمتعصب طائفيا ويلعب دورا مزدوجا في المنطقة”. واعتبر أن “المسؤول الأول عن الفوضى في العراق هي الولايات المتحدة الأميركية لأنها تتحكم بالعراق منذ غزوه العام 2003”. […] أقراء المزيد من المصدر