الداخلية: عملية بين شعبة المعلومات والامن العام والمخابرات العراقية تسفر عن تحرير المخطوفين اللبنانيين

اصدر المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية والبلديات البيان الاتي: “في عملية مشتركة بين شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والأمن العام والمخابرات العراقية، وبمتابعة مباشرة من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، تم فجر اليوم تحرير اللبنانيين الثلاثة عماد الخطيب، نادر حمادة وجورج بتروني، بعدما اختطفتهم عصابة يوم الأحد الماضي لدى وصولهم الى بغداد. وينتظر أن […] أقراء المزيد من المصدر