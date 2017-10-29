المرشح لمركز نقيب المحامين طربيه: زيارة الجنوب زيارة حج، في هذه الدروب مشى السيد المسي

عقد لقاء في دارة المحامي موسى مهدي في خرطوم الجنوبية ضم أكثر من مئة محام، استهل بالنشيد الوطني وكلمة للمحامي معن فياض. وكانت كلمة لمهدي رحب فيها بالمرشح لمركز نقيب المحامين عزيز طربيه، معددا مزاياه “الحسنة والصلبة والمحقة والعادلة والمميزة بالأصالة والمتألقة بشرف المهنة. وكانت كلمة للمحامي حسن فياض عن الواقع وبذل الجهد لإحقاق الحق […] أقراء المزيد من المصدر