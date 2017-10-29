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المرشح لمركز نقيب المحامين طربيه: زيارة الجنوب زيارة حج، في هذه الدروب مشى السيد المسي

Posted by on October 29, 2017 0 Comment

عقد لقاء في دارة المحامي موسى مهدي في خرطوم الجنوبية ضم أكثر من مئة محام، استهل بالنشيد الوطني وكلمة للمحامي معن فياض. وكانت كلمة لمهدي رحب فيها بالمرشح لمركز نقيب المحامين عزيز طربيه، معددا مزاياه “الحسنة والصلبة والمحقة والعادلة والمميزة بالأصالة والمتألقة بشرف المهنة. وكانت كلمة للمحامي حسن فياض عن الواقع وبذل الجهد لإحقاق الحق […] أقراء المزيد من المصدر

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