الموسوي: لن تنفع الحملات السعودية علينا في تغطية التطبيع.. وأكبر مشروع تطبيعي هو مدينة نيوم

رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي أن “لبنان منذ عقود عرضة لهجمات لم تتوقف عليه وتتخذ أشكالا مختلفة، فمن قبل كان لدينا الاحتلال الفرنسي الذي طمس المؤرخون اللبنانيون المعاصرون معالمه الأليمة بحق أهلنا وبحق هذا الجبل الذي شهد عام 1920 وما حولها أسوأ الحملات العسكرية والاضطهاد الذي شهدته المناطق بل مناطق هذه القرى […] أقراء المزيد من المصدر