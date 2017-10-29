ثامر السبهان يغرد‏: الغريب صمت الحكومة والشعب عن حزب الله

غرد اليوم وزير شؤون الخليج ثامر السبهان عبر تويتر‏ قائلا ما حرفيته: ليس غريبا ان يعلن و يشارك حزب المليشيا الارهابي حربه على المملكة بتوجيهات من ارباب الارهاب العالمي .ولكن الغريب صمت الحكومة والشعب في ذلك! أخبار قد تهمكابراج اليوم السبت 12-8-2017 حظك اليوم السبت توقعات الابراج 12 اغسطس 2017 Abraj Alyawmمباشر مباراة مصر المقاصة و […] أقراء المزيد من المصدر