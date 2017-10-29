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ثامر السبهان يغرد‏: الغريب صمت الحكومة والشعب عن حزب الله

Posted by on October 29, 2017 0 Comment

غرد اليوم وزير شؤون الخليج ثامر السبهان عبر تويتر‏ قائلا ما حرفيته: ليس غريبا ان يعلن و يشارك حزب المليشيا الارهابي حربه على المملكة بتوجيهات من ارباب الارهاب العالمي .ولكن الغريب صمت الحكومة والشعب في ذلك! أخبار قد تهمكابراج اليوم السبت 12-8-2017 حظك اليوم السبت توقعات الابراج 12 اغسطس 2017 Abraj Alyawmمباشر مباراة مصر المقاصة و […] أقراء المزيد من المصدر

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