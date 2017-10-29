آخر الأخبار
Home » لبنان » جريصاتي من طرابلس: سوف يكون لعكار محكمة مكتملة الأوصاف.. الهاشم: في فرنسا 37 نقابة للمحامين

جريصاتي من طرابلس: سوف يكون لعكار محكمة مكتملة الأوصاف.. الهاشم: في فرنسا 37 نقابة للمحامين

Posted by on October 29, 2017 0 Comment

نظمت نقابة المحامين في طرابلس حفل عشائها السنوي في مطعم “الشاطر حسن” في طرابلس، في حضور وزير العدل سليم جريصاتي، الوزيرين والنقيبين السابقين سمير الجسر ورشيد درباس، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، الرئيس الأول لمحكمة إستئناف لبنان الشمالي القاضي رضا رعد، نقيب الأطباء عمر عياش، نقيب أطباء […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com