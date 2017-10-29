جريصاتي من طرابلس: سوف يكون لعكار محكمة مكتملة الأوصاف.. الهاشم: في فرنسا 37 نقابة للمحامين

نظمت نقابة المحامين في طرابلس حفل عشائها السنوي في مطعم “الشاطر حسن” في طرابلس، في حضور وزير العدل سليم جريصاتي، الوزيرين والنقيبين السابقين سمير الجسر ورشيد درباس، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، الرئيس الأول لمحكمة إستئناف لبنان الشمالي القاضي رضا رعد، نقيب الأطباء عمر عياش، نقيب أطباء […] أقراء المزيد من المصدر