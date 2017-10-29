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جنبلاط: اللواء ابراهيم ساهم في إطلاق سوريين كانوا مخطوفين لدى داعش

Posted by on October 29, 2017 0 Comment

‏النائب وليد جنبلاط للميادين نت : اللواء عباس ابراهيم ساهم في إطلاق عدد من السوريين في ريف حماة كانوا مخطوفين لدى داعش أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية وابنها في مصر‏⁧‫عاجل 🔴‬⁩ […] أقراء المزيد من المصدر

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