جنبلاط: اللواء ابراهيم ساهم في إطلاق سوريين كانوا مخطوفين لدى داعش

النائب وليد جنبلاط للميادين نت : اللواء عباس ابراهيم ساهم في إطلاق عدد من السوريين في ريف حماة كانوا مخطوفين لدى داعش أخبار قد تهمكفارس سعيد:دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية وابنها في مصرعاجل 🔴 […] أقراء المزيد من المصدر
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