جنبلاط: اللواء ابراهيم ساهم في إطلاق سوريين كانوا مخطوفين لدى داعش

‏النائب وليد جنبلاط للميادين نت : اللواء عباس ابراهيم ساهم في إطلاق عدد من السوريين في ريف حماة كانوا مخطوفين لدى داعش أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية وابنها في مصر‏⁧‫عاجل 🔴‬⁩ […] أقراء المزيد من المصدر