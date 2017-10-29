رفض أمريكي لمشروع القدس الكبرى

كشف مسؤول أميركي أمس أن إدارة الرئيس دونالد ترامب عارضت تصويت الحكومة الإسرائيلية المقرر اليوم على مشروع قانون إسرائيلي مثير للجدل يضم مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لبلدية القدس. وكان مقررا أن تصوّت لجنة وزارية أمس على مشروع “قانون القدس الكبرى” بهدف تسريع إحالته إلى الكنيست لإقراره. ولكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر ارجاء التصويت. وقال […] أقراء المزيد من المصدر