رأى عضو كتلة المستقبل النائب خالد زهرمان أن الأوضاع مطمئنة حكوميا ونيابيا في لبنان. وقال في تصريح لـ “الأنباء» إن الحكومة تقع في بعض المطبات، إلا أن إقرار قانون الانتخاب وسلسلة الرتب والرواتب وموازنة العام 2017 من ابرز الدلائل على ان التسوية التي أنجزت منذ عام تقريبا قادرة على تجاوز هذه المطبات. وتابع زهرمان: هذه […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » زهرمان: الانتخابات النيابية ستظهر أن «المستقبل» في طليعة الأطراف العابرة للمناطق والطوائف
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