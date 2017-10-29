طائرة أقلعت من المغرب نحو لندن تنجو من كارثة حقيقية بعد ارتطامها بشاحنة

أعلنت حالة استنفار الشديد، أول أمس السبت، بمطار “سايس” الدولي بفاس في المغرب، بعدما ارتطمت شاحنة لنقل وجبات الغذاء بطائرة تابعة لشركة الخطوط العربية، التي كانت تستعد للإقلاع في اتجاه مدينة لندن حوالي الساعة السابعة مساء، وقد تسبب هذا الحادث في إلغاء هذه الرحلة، رغم أن الركاب كانوا قد صعدوا إلى الطائرة وشدوا أحزمتهم، قبل […] أقراء المزيد من المصدر