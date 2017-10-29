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عاجل: إطلاق نار على دورية إسرائيلية قرب الحدود مع سيناء

Posted by on October 29, 2017 0 Comment

قال ، أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، تعرض دورية عسكرية إسرائيلية، لإطلاق النار قرب الجدار الأمني على الحدود مع مصر. وقال “أدرعي” على حسابه الرسمي على “فيس بوك”: “يبدو أن الحديث يدور عن انزلاق النيران حيث لحقت أضرارًا طفيفة بمركبة عسكرية دون وقوع إصابات”. أخبار قد تهمكالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية […] أقراء المزيد من المصدر

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