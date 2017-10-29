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عاجل: قطع الطريق في شارع المكحول الحمرا بسبب حريق

Posted by on October 29, 2017 0 Comment

التحكم المروري: قطع الطريق في شارع المكحول الحمرا وتحويل السير الى الطرقات الفرعية بسبب حريق في المحلة والعمل جار على اخماده #حركة_المرور طبيعية في المحلة أخبار قد تهمكتوقيف معتد على طليقته في مخيم برج الشماليبعد “داعش» حربٌ على “حزب الله»… ناعمةٌ حتى إشعار آخرماذا لو اختفت الشمس؟ توقعات علمية لما سيحدث للعالم عند اختفائهاسينتيا خليفة: […] أقراء المزيد من المصدر

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