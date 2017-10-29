عقوبة تصوير النساء السائقات في السعودية

تزامنا مع السماح للنساء السعوديات بقيادة السيارات، حذرت لجنة “تراحم” من مغبة تصويرهن في المرحلة المقبلة دون إذن منهن، كون ذلك يعد جريمة معلوماتية. وقالت عضو لجنة “تراحم” المستشارة القانونية نسرين علي الغامدي ثمة فضوليون ومتلصصون من باب اللقافة، ربما سيتتبعون سيارات النساء في الشوارع، ويصورون مقاطع لأنواع وماركات وألوان السيارات، وهو ما سيقودهم للمساءلة […] أقراء المزيد من المصدر