فيديو يحصد ملايين المشاهدات.. ممرضة “ملائكية” تغني لمريضتها أغنيتها المفضلة أثناء احتضارها

نشرت عائلة أميركية فيديو مُثيراً للمشاعر يعود لممرضةٍ من “ملائكة الرحمة” وهي تغني الأغنية المفضلة لإحدى مريضات السرطان وهي تحتضر، وقد حصل الفيديو على ملايين المشاهدات. وكانت المريضة مارغريت سميث قد دخلت مستشفى المركز الطبي لجامعة فاندربيلت في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأسبوع الماضي، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية بسرعة، وفق ما ذكرت صحيفة التليغراف […] أقراء المزيد من المصدر