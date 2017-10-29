موعد مباراة ساوثهامبتون وبرايتون في الدوري الانجليزي الأحد 29-10-2017, وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة.Brighton – Southampton مباشر مباراة ساوثهامبتون و برايتون الدوري الانجليزي الأحد 29-10-2017, مباشر مباراة ساوثهامبتون و برايتون الدوري الانجليزي الأحد 29-10-2017,مباشر مباراة ساوثهامبتون و برايتون الدوري الانجليزي الأحد 29-10-2017. Brighton – […] أقراء المزيد من المصدر