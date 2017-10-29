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مباشر مباراة فيردر بريمن و أوجسبورج الدوري الألماني الأحد 29-10-2017

Posted by on October 29, 2017 0 Comment

سنؤمن المباشر في بطولة الدوري الألماني الممتاز البطولة الكبيرة البوندسليجا وفي لقاء هام ومرتقب، يجمع بين فريق فيردر بريمن الفريق الألماني العريق أمام فريق أوجسبورج النادي الجماهيري الكبير مما سيجعل المباراة مرتقبة.موعد مباراة فيردر بريمن وأوجسبورج في الدوري الألماني الأحد 29-10-2017,مباشر مباراة فيردر بريمن و أوجسبورج الدوري الألماني الأحد 29-10-2017. FC Augsburg SV Werder Bremen […] أقراء المزيد من المصدر

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