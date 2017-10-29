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مصرع فتاة اردنية في ظروف غامضة بمدينة اسطنبول التركية

Posted by on October 29, 2017 0 Comment

فقدت فتاة تحمل الجنسية الاردنية حياتها دهساً خلال تواجدها في مدينة اسطنبول التركية، بعد ان هربت مع مواطن اخر بقصد الزواج منه واعلان اسلامها هناك. وفي تفاصيل الحادثة، تقدم شاب اردني مسلم لخطبة فتاة من ديانة ثانية قبل عدة اشهر في احدى مناطق عمان، الا ان ذويها رفضوا ذلك، ما دفع الفتاة للتخطيط للهرب […] أقراء المزيد من المصدر

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