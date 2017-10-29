مصرع فتاة اردنية في ظروف غامضة بمدينة اسطنبول التركية

فقدت فتاة تحمل الجنسية الاردنية حياتها دهساً خلال تواجدها في مدينة اسطنبول التركية، بعد ان هربت مع مواطن اخر بقصد الزواج منه واعلان اسلامها هناك. وفي تفاصيل الحادثة، تقدم شاب اردني مسلم لخطبة فتاة من ديانة ثانية قبل عدة اشهر في احدى مناطق عمان، الا ان ذويها رفضوا ذلك، ما دفع الفتاة للتخطيط للهرب […] أقراء المزيد من المصدر