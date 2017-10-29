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‏⁧‫عاجل‬⁩.. البارزاني‬⁩ : ما جرى ليلة الخامس عشر في ⁧‫كركوك‬⁩ كان خيانة عظمى ضد ⁧‫البيشمركة‬⁩ . ⁧‫‬⁩

Posted by on October 29, 2017 0 Comment

‏⁧‫عاجل‬⁩.. البارزاني‬⁩ : ما جرى ليلة الخامس عشر في ⁧‫كركوك‬⁩ كان خيانة عظمى ضد ⁧‫البيشمركة‬⁩ . ⁧‫‬⁩ أخبار قد تهمكعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةعاجل: مقتل 7 من داعش بضربة جوية في منطقة تي وان T1 اثناء فارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانالبيت الأبيض: الوقت لم يعد […] أقراء المزيد من المصدر

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