امسية عزف على البيانو للمركز الثقافي اللبناني الألماني

نظم المركز الثقافي اللبناني الألماني “كولتورزنتروم”، في قاعة الإحتفالات في المدرسة اللبنانية الألمانية – جونية حفل عزف على البيانو أحيته الفنانة الألمانية غارلنت بوتشر. وتخلل العزف مقطوعات لمؤلفين وملحنين موسيقيين عالميين أمثال فرانز ليست، فوريزاك، كزافير شارفينكا، غونتر كاسيكيرت في حضور أعضاء الجاليات الأجنبية المعتمدين في لبنان، ومندوبي بعثات ثقافية، أكاديمين، فنانين، إعلاميين، رؤساء أندية […] أقراء المزيد من المصدر