بنك بيبلوس: تراجع مؤشر الطلب العقاري في لبنان للفصل الثالث تحفيز زيادة الطلب على الشقق السكنية يتطلب إجراءات استثنائية وفورية

أعلن بنك بيبلوس اليوم نتائج مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان Byblos Bank Real Estate Demand Index للفصل الثالث من العام 2017. وأظهرت النتائج أن المؤشر سجل معدلا شهريا بلغ 49,6 نقطة في الفصل الثالث من العام 2017، ما شكل انخفاضا بنسبة %5,2 من الـ52,3 نقطة المسجلة في الفصل الثاني من العام، وارتفاعا بنسبة […] أقراء المزيد من المصدر