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بيان للقاء سيدة الجبل ومركز تطوير للدراسات حول تسريب أملاك الكنيسة الأرثوذكسية في فلسطين

Posted by on October 30, 2017 0 Comment

أصدر “لقاء سيدة الجبل” و”مركز تطوير للدراسات” بيانا حول تسريب أملاك الكنيسة الأرثوذكسية في فلسطين، أشار فيه الى أنه “في سياق تنفيذ مشروع “القدس الكبرى”، باشرت الأسبوع الماضي حكومة اسرائيل البناء على أرض مطار قلنديا، الواقع شمال غرب مدينة القدس، بهدف إضافة 100 ألف مستوطن يهودي بينما يتم عزل ثلاثة تجمعات سكانية فلسطينية عن مدينة […] أقراء المزيد من المصدر

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