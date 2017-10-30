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تحالف متحدون إستهجن دعوة القومي للاعتصام تضامنا مع سمير عون:هل بحماية الفاسدين تبنى الدولة؟

Posted by on October 30, 2017 0 Comment

استهجن تحالف “متحدون” في بيان، بعنوان “لن نقبل بوجود غطاء على اي من الفاسدين الكبار”، دعوة “عمدة العمل في الحزب السوري القومي الاجتماعي”، الى الاعتصام أمام وزارة العمل عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاربعاء في 1 تشرين الثاني 2017 تحت عنوان “دفاعا عن الضمان الاجتماعي ولمواجهة الحملات المشبوهة التي تستهدف عون”، و”التي جاءت ردا […] أقراء المزيد من المصدر

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