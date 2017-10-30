جهاز المخابرات العراقي ثمن للمشنوق وابراهيم دورهما المساعد في تحرير المختطفين اللبنانيين

شكر جهاز المخابرات الوطني العراقي في بيان، “جميع الأجهزة الأمنية العراقية والمواطنين الذين ساهموا في عملية تحرير المختطفين اللبنانيين”، وقال: “نشكر كل الأجهزة الأمنية العراقية والمواطنين الذين ساهموا في عملية تحرير المختطفين اللبنانيين، والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية اللبنانية المشاركة في عملية تحرير المخطوفين، وخصوصا الدور المتميز الذي قام به وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق […] أقراء المزيد من المصدر