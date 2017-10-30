جوازات سفر للبيع.. أبواب مفتوحة لشراء الجنسيات في أنحاء العالم

المال لا يشتري فقط عطلة رائعة في منطقة البحر الكاريبي، أو جناح فندقي فاخر في مقاطعة كيبيك الكندية، ولكنه قد يشتري لك الإقامة الدائمة أيضاَ. وبينما يسارع البريطانيون إلى المطالبة بجوازات سفر إيرلندية بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن غالبية مسافري النخبة من حول العالم، ليس عليهم المعاناة من الوقوف في مراكز […] أقراء المزيد من المصدر