آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » جوازات سفر للبيع.. أبواب مفتوحة لشراء الجنسيات في أنحاء العالم

جوازات سفر للبيع.. أبواب مفتوحة لشراء الجنسيات في أنحاء العالم

Posted by on October 30, 2017 0 Comment

المال لا يشتري فقط عطلة رائعة في منطقة البحر الكاريبي، أو جناح فندقي فاخر في مقاطعة كيبيك الكندية، ولكنه قد يشتري لك الإقامة الدائمة أيضاَ. وبينما يسارع البريطانيون إلى المطالبة بجوازات سفر إيرلندية بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن غالبية مسافري النخبة من حول العالم، ليس عليهم المعاناة من الوقوف في مراكز […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com