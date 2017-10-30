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حمادة في اطلاق ماستر العالم العربي: أن دور لبنان كان دائما حمل لواء الديمقراطية وحقوق الانسان

Posted by on October 30, 2017 0 Comment

أطلق معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف الماستر العربي حول الديمقراطية وحقوق الانسان، برعاية وزير التربية مروان حمادة وحضور وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني، سفيرة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن، رئيس جامعة القديس يوسف الأب سليم دكاش، عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية لينا غناجة، مديرة المعهد والمسؤولة عن البرنامج كارول الشرباتي. بداية، تحدث طلاب […] أقراء المزيد من المصدر

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