دريان رعى توقيع بروتوكول تفاهم واطلع من أهالي الموقوفين على مطالبهم والتقى جرمانوس وكريدية

رعى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان توقيع بروتوكول تفاهم وتعاون مشترك بين إذاعة القرآن الكريم من لبنان التابعة لدار الفتوى ممثلة بنائب رئيس مجلس عمدة الإذاعة أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي واتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير “إرادة” ممثلا برئيسه المهندس محيي الدين دوغان، بحضور مديرة إذاعة القرآن الكريم هند عجوز […] أقراء المزيد من المصدر