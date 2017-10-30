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رئيس مصلحة العمل في القوات زار مقر الاشتراكي في وطى المصيطبة واتفاق على التعاون في القضايا المطلبية

Posted by on October 30, 2017 0 Comment

زار رئيس مصلحة العمل في حزب القوات اللبنانية ايلي جعجع، يرافقه نائبه النقابي ملحم الصيفي، مقر الحزب التقدمي الاشتراكي في وطي المصيطبة، في زيارة تعارف وتعاون، حيث إستقبله أمين السر العام ظافر ناصر ونائب الأمين العام ل”جبهة التحرر العمالي” أكرم عربي ورئيس إتحاد الكيماويات سليمان حمدان وأعضاء الأمانة العامة للجبهة. جرى خلال اللقاء، بحسب بيان […] أقراء المزيد من المصدر

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