رئيس مصلحة العمل في القوات زار مقر الاشتراكي في وطى المصيطبة واتفاق على التعاون في القضايا المطلبية

زار رئيس مصلحة العمل في حزب القوات اللبنانية ايلي جعجع، يرافقه نائبه النقابي ملحم الصيفي، مقر الحزب التقدمي الاشتراكي في وطي المصيطبة، في زيارة تعارف وتعاون، حيث إستقبله أمين السر العام ظافر ناصر ونائب الأمين العام ل”جبهة التحرر العمالي” أكرم عربي ورئيس إتحاد الكيماويات سليمان حمدان وأعضاء الأمانة العامة للجبهة. جرى خلال اللقاء، بحسب بيان […] أقراء المزيد من المصدر