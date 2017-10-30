زعيم قبيلة تنزانية بهرته السيارات والسفن والطائرات وأشياء كثيرة يراها لأول مرة في حياته

عاش زعيم قبيلة “الماساي” بمنطقة سيرينغيتي بتنزانيا، توراكا كيبرنغا العديد من المفاجآت خلال زيارته إسطنبول التركية التي تم جلبه إليها من قبل “المبادرة الإفريقية التركية” لاهتمامه بالدين الإسلامي. ورافق كيبرنغا (58 عاماً) الذي يغادر لأول مرة المنطقة التي يعيش فيها، خلال زيارته لإسطنبول التي جاء إليها عبر رحلة جوية، بزيه التقليدي، رئيس مجلس إدارة المبادرة […] أقراء المزيد من المصدر