فيديو 4 مسلحين يفتحون النار على جماهير مباراة كرة قدم بالمكسيك

أفادت قناة “روسيا اليوم” بأن 3 مسلحين فتحوا النار أمس، الأحد، على جماهير إحدى مباريات كدة القدم بمدينة تشيلبانسينجو بولاية جويريرو المكسيكية، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص ووفاة 2 منهم. وذكرت وسائل إعلام مكسيكية أن الإسعاف عكف على إنقاذ الشخص الثالث بعدما تعرض لجروح خطيرة للغاية، فيما لم ترد بعد أي معلومات عن أسباب […] أقراء المزيد من المصدر