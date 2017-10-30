أفادت قناة “روسيا اليوم” بأن 3 مسلحين فتحوا النار أمس، الأحد، على جماهير إحدى مباريات كدة القدم بمدينة تشيلبانسينجو بولاية جويريرو المكسيكية، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص ووفاة 2 منهم. وذكرت وسائل إعلام مكسيكية أن الإسعاف عكف على إنقاذ الشخص الثالث بعدما تعرض لجروح خطيرة للغاية، فيما لم ترد بعد أي معلومات عن أسباب […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » فيديو 4 مسلحين يفتحون النار على جماهير مباراة كرة قدم بالمكسيك
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