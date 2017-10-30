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مديرية الشويفات في القومي: للوقوف صفا واحدا بوجه أي قرار بتوسيع مطمر الكوستا برافا أو إستمرار العمل به

Posted by on October 30, 2017 0 Comment

أصدرت مديرية الشويفات التابعة لمنفذية الغرب في الحزب السوري القومي الاجتماعي بيانا جاء فيه: “مرة جديدة يعود مطمر الكوستابرافا إلى الواجهة، في ظل فشل الحكومة في إيجاد حل لأزمة النفايات التي تهدد اللبنانيين في صحتهم وبيئتهم، والتي يدفع أهالي الشويفات الثمن الأكبر لها منذ تشرين الثاني من العام 2015، أي يوم بدء العمل على تحويل […] أقراء المزيد من المصدر

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