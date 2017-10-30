هيئة مواجهة أزمات الماء والكهرباء في صيدا: لمحاسبة المسؤولين عن عدم تصليح قسطل يغذي منطقة البستان الكبير

اشارت “الهيئة الشعبية لمواجة أزمات الماء والكهرباء في صيدا”، في بيان وزعه المكتب الإعلامي ل”التنظيم الشعبي الناصري”، الى “انكسار قسطل للمياه قطره 12 إنش يوم السبت الماضي، ويغذي منطقة البستان الكبير في صيدا، ادى إلى انقطاع المياه عن بيوت المواطنين فيها. وسارع ألاهالي للاتصال بمؤسسة المياه، مطالبين بإصلاح العطل وإعادة المياه إلى منازلهم، لكن جاء […] أقراء المزيد من المصدر