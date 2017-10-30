وديع الخازن اتصل بالراعي مهنئا بسلامة عودته من الخارج

إتصل رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، مهنئا بسلامة عودته من زيارته لحاضرة الفاتيكان والولايات المتحدة الأميركية. وأثنى الخازن على “الخطوات الإيجابية التي يقوم بها البطريرك الراعي لتعزيز وترسيخ مبدأ التعايش، وشد أواصر التواصل في مثل هذه المرحلة الفاصلة والمحفوفة بالمخاطر، والتي يتعرض فيها المسيحيون المشرقيون لتحديات […] أقراء المزيد من المصدر