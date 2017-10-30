يعمل في السعودية منذ 32 سنة.. تعرف على الملياردير الهندي الذي ترشح للانتخابات في بلاده

تقدم الملياردير الهندي براكاش رآنا، الذي تبلغ ثروته 3.3 مليار روبية ‏(ما يعادل 191 مليون ريال سعودي) ، ‏ويعمل في السعودية منذ 32 عامًا، للترشيح في الانتخابات التشريعية عن منطقة “هيمشال باردايش”. ولفتت الحياة الفارهة التي يعيشها براكاش وأسرته في الهند الأنظار إليه، بعد أن انتقل للإقامة في السعودية عام 1985، واستقر هنا كمستثمر له […] أقراء المزيد من المصدر