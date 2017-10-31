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إطلاق البرنامج الإنمائي 2022 لبلدية مزرعة الضهر الشوفية عيد: باكورة التعاون مع بلدية ليزربيه الفرنسي

Posted by on October 31, 2017 0 Comment

أطلقت بلدية مزرعة الضهر البرنامج الإنمائي للبلدية 2022، في احتفال اقيم في قاعة كنيسة البلدة، حضره الدكتور قاسم الخطيب ممثلا وزير البيئة طارق الخطيب، النائب ايلي عون ممثلا رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط، النائب جورج عدوان، منير السيد ممثلا النائب نعمه طعمه، الوزير السابق ماريو عون، وكيل داخلية الحزب “التقدمي الإشتراكي” في اقليم الخروب […] أقراء المزيد من المصدر

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