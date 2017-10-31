إطلاق البرنامج الإنمائي 2022 لبلدية مزرعة الضهر الشوفية عيد: باكورة التعاون مع بلدية ليزربيه الفرنسي

أطلقت بلدية مزرعة الضهر البرنامج الإنمائي للبلدية 2022، في احتفال اقيم في قاعة كنيسة البلدة، حضره الدكتور قاسم الخطيب ممثلا وزير البيئة طارق الخطيب، النائب ايلي عون ممثلا رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط، النائب جورج عدوان، منير السيد ممثلا النائب نعمه طعمه، الوزير السابق ماريو عون، وكيل داخلية الحزب “التقدمي الإشتراكي” في اقليم الخروب […] أقراء المزيد من المصدر