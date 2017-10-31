إنجازات العهد في السنة الأولى و«ما له»

1- انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية في 31 اكتوبر وضع حدا لمرحلة وحالة الفراغ الرئاسي الذي امتد لسنتين ونصف السنة تقريبا.. وأعاد انتظام عمل الدولة والمؤسسات والمناسبات. عاد العرض العسكري في عيد الاستقلال، واحتفال تقليد السيوف للضباط المتخرجين. جرى ملء الشواغر في الإدارات وصدرت تعيينات وتشكيلات ومناقلات شاملة في القطاعات العسكرية والأمنية والديبلوماسية والقضائية كانت […] أقراء المزيد من المصدر