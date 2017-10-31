افتتاح يوم اللغة الإيطالية في المدارس الرسمية

افتتح في كلية العلوم – الجامعة اللبنانية – الفنار، اليوم المخصص للغة الإيطالية في المدارس والثانويات الرسمية في لبنان بنسخته السابعة عشرة، والذي ينظمه المركز التربوي للبحوث والإنماء والمركز الثقافي الإيطالي، برعاية وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده ممثلا برئيسة المركز الدكتورة ندى عويجان وسفير ايطاليا ماسيمو ماروتي ممثلا بالدكتورة فريديريكا مازوتا، بحضور الملحق الثقافي […] أقراء المزيد من المصدر