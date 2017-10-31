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البزري: صيدا ومخيماتها دفعتا ثمنا غاليا نتيجة لاستيراد البعض ملفات أمنية وقضائية الى المدينة

Posted by on October 31, 2017 0 Comment

اعتبر الدكتور عبد الرحمن البزري، في تصريح اليوم، “أن خروج بعض المطلوبين اللبنانيين من مخيم عين الحلوة الى مناطق أخرى، قد تكون خارج لبنان، سيكون له مردود إيجابي”، مؤكدا “أن كل ما يزيل فتيل التوتر في المخيم ويحمي أمنه وأمن صيدا ومنطقتها عمل يصب في خانة استقرار المدينة ومحيطها، وذلك رغم تكتم المعلومات حول ماهيته […] أقراء المزيد من المصدر

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