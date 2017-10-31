التيار الاسعدي اكد صوابية مواقف عون الاستراتيجية: لفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين

اكد الامين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد، في تصريح اليوم، “صوابية مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاستراتيجية وصوابية انتخابه من رحم المقاومة والعروبة”. وقال الاسعد: “ان مواقف رئيس الجمهورية من القضايا الاستراتيجية والوطنية الكبرى واضحة وحاسمة لجهة التأكيد ان اسرائيل هي العدو للبنان ولجميع اللبنانيين، وتأكيد جهوزية الدولة وتفاهمها مع المقاومة لمواجهة اي […] أقراء المزيد من المصدر