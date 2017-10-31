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التيار الاسعدي اكد صوابية مواقف عون الاستراتيجية: لفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين

Posted by on October 31, 2017 0 Comment

اكد الامين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد، في تصريح اليوم، “صوابية مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاستراتيجية وصوابية انتخابه من رحم المقاومة والعروبة”. وقال الاسعد: “ان مواقف رئيس الجمهورية من القضايا الاستراتيجية والوطنية الكبرى واضحة وحاسمة لجهة التأكيد ان اسرائيل هي العدو للبنان ولجميع اللبنانيين، وتأكيد جهوزية الدولة وتفاهمها مع المقاومة لمواجهة اي […] أقراء المزيد من المصدر

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