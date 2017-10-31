بروتوكول بين كلية الفنون وبلدية الحازمية لدعم الشباب

– تم توقيع بروتوكول بين الجامعة اللبنانية – كلية الفنون الجميلة والعمارة، الفرع الثاني، وبلدية الحازمية، ضمن الخطة التنموية المتبعة في البلدية لدعم الشباب وتأمين الآفاق اللازمة لهم لتحقيق طموحاتهم في كل الميادين، وذلك في حرم الجامعة في احتفال ضم رؤساء الأقسام والدكاترة المشرفين والطلاب. وحضر عميد كلية الفنون الجميلة والعمارة الدكتور محمد حسني الحاج، مدير كلية الفنون الجميلة والعمارة الدكتور رجا السمراني، الدكتورة إلسا عرموني، وعن بلدية الحازمية رئيس المجلس البلدي جان الياس الأسمر، عضو المجلس البلدي المهندس سليم صقر، ومسؤولة مكتب التنمية المحلية في البلدية حنان الهبر.

يشمل البروتوكول تقديم مجموعة من الدراسات لمجمع الرئيس جان الياس الأسمر الرياضي ولدرج مارت تقلا الأثري، وبالتالي تقدم بلدية الحازمية للطلاب ميدان بحث حقيقي يستطيعون من خلاله الاحتكاك بأرض الواقع والاطلاع على المعلومات الحقيقية واستقبال طلبات موضوعية من السلطة المحلية المتمثلة ببلدية الحازمية.

وعلى هامش الاحتفال، صرح الأسمر: “كانت الحازمية السباقة في إطلاق مؤتمر للشباب، وورش عمل وآفاق جديدة لأبنائها وسكانها، وهي اليوم تتابع سياسة الانفتاح لتمد يدها الى جميع الشباب اللبناني الذي يغنينا بمواهبه فنمزجها بخبرتنا وبإمكاناتنا على التنفيذ. وبذلك، تؤكد بلدية الحازمية أنها صديقة للشباب، والسباقة في دعم مبادراتهم الإبداعية”.