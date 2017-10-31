بري أمام الوفد البرلماني الاوروبي: الانتخابات في موعدها وهذا المجلس أنقذ لبنان في مرحلة الفراغ الرئاسي

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم ان “لبنان ذاهب الى الانتخابات النيابية في موعدها على اساس النظام النسبي لأول مرة”، مؤكدا اهمية هذه الإنتخابات “ودورها في حماية الإستقرار في لبنان وصونه”. وأضاف خلال استقباله الوفد البرلماني الأوروبي بعد ظهر اليوم برئاسة ماريزا ماتياس ان “هذا المجلس رغم تمديد ولايته انقذ لبنان في مرحلة الفراغ […] أقراء المزيد من المصدر