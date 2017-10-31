تخلى عنها.. فأصبحت مليارديرة!

كانت في السادسة والعشرين من عمرها عندما انتقلت إلى مدينة بورتو البرتغالية، اسمها جوان رولينغ، شابة إنجليزية مفعمة بحب الحياة والأدب، حاصلة على ليسانس اللغة الفرنسية وكلاسيكيات الأدب من جامعة إكستر، عملت لبعض الوقت مع منظمة العفو الدولية، وعندما قرأت إعلانا في صحيفة ذا غارديان عن حاجتهم في البرتغال إلى مدرسة إنجليزية كلغة ثانية، قررت خوض غمار التجربة، خاصة بعد بقائها وحيدة إثر صدمة وفاة والدتها، فسافرت إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، محملة بطموحاتها وأحلامها ومشروع رواية ألحت عليها لكتابتها.

فعلا، بدا أن كل شيء سيكون على ما يرام، تكتب صباحا، على أنغام كونشيرتو الكمان لتشايكوفسكي، حالمة بإنهاء مسودة روايتها الأولى، وتعمل مساء، ومن حين إلى آخر تروح عن نفسها ليلا في حانة قريبة.

كل البشر يقعون في الحب، ولأسباب قد تكون غريبة للغاية، لكن عندما يتعلق الأمر بالأدباء، فالمسألة هنا تختلف.. ذات يوم قابلت صحفيا تلفزيونيا برتغاليا يدعى خورخي أرنتيس، تحدثا لبعض الوقت، فاكتشفا أن لديهما اهتماما مشتركا بالروائية البريطانية الراحلة جين أوستن. قد يبدو الأمر غريبا بالنسبة للبعض، لكن هذا الاهتمام المشترك بصاحبة “العقل والعاطفة” كان مقدمة لإعجاب متبادل، ثم حب، فزواج جرت مراسيمه يوم 16 أكتوبر 1992!

مهلا، لسنا هنا أمام فيلم سينمائي رومانسي تنتهي أحداثه بزواج البطلة من البطل، وعيشهما في سعادة وهناء.. لا، الاختبار الحقيقي للحب يبدأ بعد الزواج، أقراء المزيد من المصدر