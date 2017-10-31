صور.. زوجة ترامب الأولى تكشف سرًا من أسراره

كشفت إيفانا، الزوجة الأولى للرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، أنه كان عاجزًا عن التعامل مع أطفالهما. وقالت إيفانا البالغة من العمر “68 عامًا”: إن دونالد ترامب “لم يستطع التعامل مع أطفالهما ،حتى وصلوا سن الجامعة”، مشيرة إلى أن “هذا هو حال إيفانكا، ودونالد الابن وإريك”. وأشارت إلى أنها تحملت المسؤولية الكاملة عن الأطفال، بعد انفصالها عن […] أقراء المزيد من المصدر