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صور.. زوجة ترامب الأولى تكشف سرًا من أسراره

Posted by on October 31, 2017 0 Comment

كشفت إيفانا، الزوجة الأولى للرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، أنه كان عاجزًا عن التعامل مع أطفالهما. وقالت إيفانا البالغة من العمر “68 عامًا”: إن دونالد ترامب “لم يستطع التعامل مع أطفالهما ،حتى وصلوا سن الجامعة”، مشيرة إلى أن “هذا هو حال إيفانكا، ودونالد الابن وإريك”. وأشارت إلى أنها تحملت المسؤولية الكاملة عن الأطفال، بعد انفصالها عن […] أقراء المزيد من المصدر

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