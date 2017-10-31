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عاجل… تعميم صورة ابراهيم الجاسم و باسل العلي

Posted by on October 31, 2017 0 Comment

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي: تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودَين: – ابراهيم ماجد الجاسم ( مواليد عام 2001، سوري) – باسل ديبان العلي ( مواليد عام 1999، سوري) اللذين غادرا منزلي ذويهما في محلة المنية قضاء عكار، بتاريخ 6/10/2017، […] أقراء المزيد من المصدر

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