عاجل: سقوط جرحى في إطلاق نار في مانهاتن نيويورك

‏وسائل إعلام أمريكية: قتيلان وعدد من الجرحى بعملية دهس وإطلاق نار في ⁧‫منهاتن‬⁩ أفادت وسائل إعلام أميركية أن عدة جرحى أصيبوا في إطلاق نار بمنطقة منهاتن في نيويورك، وشهدت نيويورك انتشاراً أمنياً مكثفاً للشرطة بعد إطلاق النار. وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن الشرطة استجابت لتقارير عن وجود مسلح في منقطة برج التجارة العالمي، وقالت الوكالة إن عدداً كبيراً […] أقراء المزيد من المصدر