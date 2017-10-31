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عاجل: سقوط جرحى في إطلاق نار في مانهاتن نيويورك

Posted by on October 31, 2017 0 Comment

‏وسائل إعلام أمريكية: قتيلان وعدد من الجرحى بعملية دهس وإطلاق نار في ⁧‫منهاتن‬⁩ عاجل: سقوط جرحى في إطلاق نار في مانهاتن الأمريكية أخبار قد تهمكابراج اليوم السبت 12-8-2017 حظك اليوم السبت توقعات الابراج 12 اغسطس 2017 Abraj Alyawmحاصباني في عشاء بالبترون: سنبقى معا يدا بيد دون خوف.. سعد: نتعب ونزرع سويا كي نحصد سويا30 ألف […] أقراء المزيد من المصدر

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