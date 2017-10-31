عاجل من نيويورك: الشرطة تتحدث عن 6 قتلى في حادث الدهس إطلاق نار

عاجل: نقلا عن شبكة سكاي نيوز- وسائل إعلام أميركية: الشرطة تتحدث عن 6 قتلى في حادث الدهس الذي أعقبه إطلاق نار. أخبار قد تهمكابراج اليوم السبت 12-8-2017 حظك اليوم السبت توقعات الابراج 12 اغسطس 2017 Abraj Alyawmمباشر مباراة مصر المقاصة و اتحاد الشرطة الاحد 25-12-2016 كأس مصرمباشر مباراة ليون و اي زد الكمار اليوم مباشر […] أقراء المزيد من المصدر